Преподаватель вуза в Кузбассе пойдет под суд за получение взятки

По версии следствия, в марте 2021 года 59-летнему преподавателю института поступило предложение заработать 10 тысяч рублей. Для получения денег требовалось поставить положительные оценки пятикурснику, имеющему задолженность по некоторым дисциплинам. Преподаватель согласился и, получив деньги через посредника, внес ложные сведения о сдаче студентом экзаменов и зачетов в официальные документы.

Беловские правоохранители выявили преступную деятельность и обвинили кузбассовца по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ "Получение взятки в размере, не превышающем десяти тысяч рублей" и ч. 1 ст. 292 УК РФ "Служебный подлог". Со следствием обвиняемый сотрудничал, сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области. Дело было передано на рассмотрение в суд.

Отмечается, что и взяткодатель стал фигурантом уголовного дела. Действиям посредника также дана юридическая оценка.