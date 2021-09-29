Преподаватель кузбасского вуза попал под следствие за получение взяток от студентов

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В Кемеровской области преподаватель вуза стал фигурантом уголовного дела после проставления оценок за деньги будущим железнодорожникам.

Преподаватель железнодорожного вуза в Тайге привлек внимание правоохранителей после информации о том, что он за деньги проставляет студентам хорошие оценки по профильному предмету.

— <...> в декабре 2019 года 27-летний преподаватель
получил взятки от студентов второго курса за сдачу дифференцированного зачета по предмету "конструкция электроподвижного состава" на общую сумму 29 тысяч рублей, — рассказали в Кузбасском ЛУ МВД.

В Восточном СУТ СКР отметили, что в действительности проверка знаний обучающихся не проводилась. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ (Получение должностным лицом взятки за незаконные действия). Ведется следствие.

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