Преподаватель из кузбасского техникума более 30 раз брал взятки за оценки

Студент выпускного курса дал взятки преподавателю Тайгинского института железнодорожного транспорта за хорошие оценки без сдачи экзамена.
– При этом он вносил заведомо ложные сведения в официальные документы – зачетные книжки, экзаменационные ведомости, тем самым совершил служебный подлог, – передает пресс-служба следственного отдела на транспорте Восточного межрегионального СУТ СК России.
Всего за время работы сотрудник принял мелкие взятки 32 раза.
Возбуждено уголовное дело по этому факту, материалы с доказательной базой переданы в суд.
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