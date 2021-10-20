Спектакль про женщин одной семьи, каждая из которых пытается жить так, чтобы не повторять ошибок предыдущего поколения. Бабушка, мать, внучка, правнучка связаны одной историей и одной судьбой. Каждая из них не хочет быть похожей на свою мать и попадает в замкнутый круг. И в итоге, каждая вынуждена возвращаться к тому, что действительно важно. К своей семье.

Гардения – нежный тропический цветок, изящный и капризный. При правильном уходе он может расцвести прекрасными белыми цветами, но чтобы это случилось, чтобы он расцвёл нужно очень трепетно к ней отнестись.

"Гардения"

30 октября, 17:00

14+

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