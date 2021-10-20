Премьерный показ спектакля о женщинах "Гардения" состоится в Кемерове

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На сцене Кемеровского театра для детей и молодежи пройдет премьера спектакля "Гардения" по пьесе польского драматурга Эльжбеты Хованец.

Спектакль про женщин одной семьи, каждая из которых пытается жить так, чтобы не повторять ошибок предыдущего поколения. Бабушка, мать, внучка, правнучка связаны одной историей и одной судьбой. Каждая из них не хочет быть похожей на свою мать и попадает в замкнутый круг. И в итоге, каждая вынуждена возвращаться к тому, что действительно важно. К своей семье.


Гардения – нежный тропический цветок, изящный и капризный. При правильном уходе он может расцвести прекрасными белыми цветами, но чтобы это случилось, чтобы он расцвёл нужно очень трепетно к ней отнестись.


"Гардения"
30 октября, 17:00
14+

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