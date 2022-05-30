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Премьера спектакля "Земля Эльзы" состоится в кемеровском театре драмы

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В кузбасской столице в скором времени состоится долгожданная премьера спектакля "Земля Эльзы" по одноименной пьесе Ярославы Пулинович.

Июнь 2022
Театр драмы Кузбасса им. А.В. Луначарского представит премьеру в начале лета
10 июня в 18:00 на Большой сцене Театра драмы Кузбасса им. А.В. Луначарского состоится премьера спектакля "Земля Эльзы" по одноименной пьесе Ярославы Пулинович. Режиссер – Антон Безъязыков.
Любви все возрасты покорны…
Сюжет кажется знакомым – двое влюбленных и общественные предрассудки. Эльзе – 76, Василию – 72, и, казалось бы, им впору нянчиться с правнуками, а не бегать на свидания. Как в почтенном возрасте решиться жить для себя, и, сменив надоевшие резиновые сапоги на изящные туфли,
устремиться к "розовой" мечте? Как не повзрослеть и сохранить свое сердце зорким, несмотря ни на что?
Театр драмы Кузбасса представит вдохновляющую историю любви Эльзы Александровны и Василия Игнатьевича.
Билеты можно приобрести в кассе и на сайте театра kemdrama.ru
Да!
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