Июнь 2022

Театр драмы Кузбасса им. А.В. Луначарского представит премьеру в начале лета

10 июня в 18:00 на Большой сцене Театра драмы Кузбасса им. А.В. Луначарского состоится премьера спектакля "Земля Эльзы" по одноименной пьесе Ярославы Пулинович. Режиссер – Антон Безъязыков.

Любви все возрасты покорны…

Сюжет кажется знакомым – двое влюбленных и общественные предрассудки. Эльзе – 76, Василию – 72, и, казалось бы, им впору нянчиться с правнуками, а не бегать на свидания. Как в почтенном возрасте решиться жить для себя, и, сменив надоевшие резиновые сапоги на изящные туфли,

устремиться к "розовой" мечте? Как не повзрослеть и сохранить свое сердце зорким, несмотря ни на что?

Театр драмы Кузбасса представит вдохновляющую историю любви Эльзы Александровны и Василия Игнатьевича.

Билеты можно приобрести в кассе и на сайте театра kemdrama.ru