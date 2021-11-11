Премьера спектакля состоится в юбилей Кемеровского Театра для детей и молодежи

12 ноября 2021 года в 18.30 в Кемеровском Театре для детей и молодёжи (Арочная, 37) состоится празднование 30-летия театра "Молодёжка.Выдержка-30 лет"и премьера спектакля «С любимыми не расставайтесь» (Александр Володин) 16+.

МАУК «Театр для детей и молодёжи» создан в сентябре 1991 года. За эти годы театр многократно становился участником и лауреатом самых престижных театральных фестивалей и конкурсов: Золотая маска (Москва), FRATZfestival (Берлин), Большая перемена (Москва, Воронеж), Сибирский транзит (Новосибирск), Международный фестиваль им. В.Г. Распутина (Иркутск), Сибирский кот (Улан-Удэ, Томск), Голоса истории (Вологда), Колесо (Тверь), Арт-Каникулы (Пермь), Молодые театры России (Омск), Я-мал, привет! (Новый Уренгой), Молодёжный театральный фестиваль им. В.С. Золотухина (Барнаул), Международный фестиваль спектаклей для всей семьи "Вместе" (Ульяновск) и многих других. Театр проводил гастроли в России и за рубежом. Театр дважды удостоен высшей театральной награды России в области театра для детей и подростков - Российской Национальной театральной премии «Арлекин» (Санкт-Петербург).

«С любимыми не расставайтесь» одна из самых популярных пьес Александра Володина. В основе сюжета – слушание нескольких дел о семейных разводах. Главные герои – молодые муж и жена – поссорились из-за пустяка, но обстоятельства жизни усугубляют ссору. Они разводятся – разбегаются, расстаются… Идёт время… Идёт жизнь… Но вдруг громко, пронзительно и отчаянно звучит: «Я скучаю по тебе, Митя!» Всё ушло – подозрения, сомнения, ревность… Осталась только любовь – настоящая, всепоглощающая, подвергшаяся жестокому испытанию и вновь обретшая себя.

Именно в условиях сегодняшнего дня, когда разрастается злоба и неприязнь, легко провоцируются конфликты, говорить о любви, о цене расставаний, о гибели человека без любви, театру кажется необходимым.



В спектакле занята вся труппа театра.

Режиссёр спектакля Ирина Латынникова, художник Светлана Нестерова

В день юбилея с 18.00 в театре начнёт работу WelcomeZone.

По окончании спектакля и официальной части состоится Theatreparty в фойе театра.

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