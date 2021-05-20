Премьера спектакля-променада состоится в кемеровском театре

"Четвёртая группа" — это первый иммерсивный спектакль, поставленный в театрах города Кемерово. Кемеровский театр уже несколько лет реализует проект "Театр другого пространства". Новый спектакль будет проходить не в стенах театра. Этот спектакль-променад начнётся в 18:00 от Театра для детей и молодёжи. Всего двадцать зрителей отправятся в неизвестном направлении на заказном автобусе прямо в… 1921 год. Спектакль пройдёт в малоизвестном кемеровчанам, но таком важном для истории города, здании 1917 года постройки. Зрители станут участниками спектакля. Станут "Четвёртой группой".

Это спектакль о нашем городе, его истории, о его сегодняшнем дне, о людях, которые жили в этом городе когда-то и о людях, которые живут сейчас.