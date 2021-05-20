Премьера спектакля-променада состоится в кемеровском театре

"Четвёртая группа" — это первый иммерсивный спектакль, поставленный в театрах города Кемерово. Кемеровский театр уже несколько лет реализует проект "Театр другого пространства". Новый спектакль будет проходить не в стенах театра. Этот спектакль-променад начнётся в 18:00 от Театра для детей и молодёжи. Всего двадцать зрителей отправятся в неизвестном направлении на заказном автобусе прямо в… 1921 год. Спектакль пройдёт в малоизвестном кемеровчанам, но таком важном для истории города, здании 1917 года постройки. Зрители станут участниками спектакля. Станут "Четвёртой группой".
Это спектакль о нашем городе, его истории, о его сегодняшнем дне, о людях, которые жили в этом городе когда-то и о людях, которые живут сейчас.
Специально к этому спектаклю кемеровским драматургом Анастасией Кондриной была написана пьеса. Это молодой драматург, чья пьеса "Как я стану Лидией Степановной" вошла в шорт-лист фестиваля драматургии "Любимовка". Фестиваль считается одним из самых престижных в России. В прошлом году Анастасия стала победителем международного конкурса драматургов "Евразия".
Главным партнёром Театра в новом спектакле "Четвёртая группа" стал музей-заповедник "Красная горка". Специалисты музея "погрузили" драматурга, режиссёра, артистов и всю команду спектакля в огромный исторический материал, собранный в музее.
Иммерсивный спектакль "Четвёртая группа" посвящённый 300-летию Кузбасса и 100-летию Автономной индустриальной колонии "Кузбасс" будет поставлен в рамках Федерального проекта "Культура малой Родины". Возрастное ограничение 14+.
*Иммерсивный театр – это форма коммуникации современного театра со зрителем. В театральной терминологии иногда его называют еще и site-specific ("особенное, специфичное пространство"), желая подчеркнуть, что пространство спектакля становится мобильным и приобретает новый художественный статус. Иммерсивные спектакли часто проходят на заводах, строящиеся зданиях, торговых центрах, вокзалах, аэропортах и т.д. Спектакли проходят в форме экскурсии, квеста или путешествия ("бродилки-променада"). Задача зрителя – по-новому раскрыть сюжет через изучение пространства, через подготовленный авторами спектакля маршрут. Иммерсивный театр должен вывести зрителя из зоны комфорта и пассивного наблюдения, дав ему роль активного участника происходящего.
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