Премьера нового документально-музыкального спектакля "Первые не уходят" состоится в Кемерове

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В Государственной филармонии Кузбасса им. Б.Т. Штоколова состоится премьера спектакля, основанного на реальных событиях, который расскажет о становлении и развитии Кузбасса, а также судьбах людей стоявших у истоков истории шахтерского края.

Новый проект под названием "Первые не уходят" объединил в себе Губернаторский оркестр русских народных инструментов и артистов литературного театра "Слово". Сочетание музыки и документального повествования перенесет зрителей в Кузбасс 1912-1920 годов, расскажет о мечтах и реальных делах первых руководителей и специалистов "Копикуза".


Главными героями спектакля станут выдающиеся исторические личности: В.Ф. Трепов и И.И. Федорович. Они опишут первые шаги становления и развития региона, то, как создавался каркас его угольно-металлургического комплекса. Зрители станут свидетелями обстоятельств и событий прошлого, после чего перенесутся в настоящее, которое раскроет перспективы дальнейшего развития шахтерского края.


В программу спектакля "Первые не уходят" войдут произведения зарубежных и отечественных композиторов. Широко представленную музыкальную палитру поддержит тематический видеоряд, что поможет создать необходимую атмосферу и донести до зрителя главную идею постановки.


7 июля, 19:00
Документально-музыкальный спектакль "Первые не уходят" 6+
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*(Скидку предоставляет Государственная филармония Кузбасса им. Б.Т. Штоколова).
Да!
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