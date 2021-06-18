Новый проект под названием "Первые не уходят" объединил в себе Губернаторский оркестр русских народных инструментов и артистов литературного театра "Слово". Сочетание музыки и документального повествования перенесет зрителей в Кузбасс 1912-1920 годов, расскажет о мечтах и реальных делах первых руководителей и специалистов "Копикуза".

Главными героями спектакля станут выдающиеся исторические личности: В.Ф. Трепов и И.И. Федорович. Они опишут первые шаги становления и развития региона, то, как создавался каркас его угольно-металлургического комплекса. Зрители станут свидетелями обстоятельств и событий прошлого, после чего перенесутся в настоящее, которое раскроет перспективы дальнейшего развития шахтерского края.

В программу спектакля "Первые не уходят" войдут произведения зарубежных и отечественных композиторов. Широко представленную музыкальную палитру поддержит тематический видеоряд, что поможет создать необходимую атмосферу и донести до зрителя главную идею постановки.

7 июля, 19:00

Документально-музыкальный спектакль "Первые не уходят" 6+

Скидка 10% по промокоду AVOKADO при покупке билетов на по промокодупри покупке билетов на сайте филармонии