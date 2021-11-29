Премьера музыкального спектакля состоится в Филармонии Кузбасса

Событие состоится:

27 декабря в 13:30

28 декабря в12:00, 15:00

4-6 января в 12:00, 15:00

Премьера! Музыкальный спектакль "Квест под Рождество"

Захватывающий и динамичный сюжет разворачивается в киберпространстве. Виртуальная реальность переносит всех зрителей в атмосферу драйва, свободы и звука, K-POP и anime. Нестандартные герои проходят несколько уровней квеста – десятилетняя Катька, Б.Б. – Былинный богатырь, Мышь компьютерная вступают в борьбу с "Госпожой Вирусом".

На спектакль приходят с родителями или друзьями, ведь после спектакля есть что обсудить и о чем поспорить.

Автор сценария и режиссер заслуженный работник культуры РФ, почетный работник культуры Кузбасса Наталья Соколова.

Художник по костюмам Михаил Гербер, студент 4 курса Школы-студии МХАТ (г. Москва).

Композитор, аранжировщик Игорь Четвертных (г. Санкт-Петербург).

Сценография заслуженного художника России Виктора Акимова (г. Северск).

Хореограф-постановщик Алексей Ожинков.

Артисты литературного театра "Слово" (художественный руководитель Ирина Латынникова).

Артисты Губернаторского театра танца "Сибирский калейдоскоп" (художественный руководитель заслуженный артист России Виктор Селиверстов).

Перед спектаклем в фойе у красавицы елки зрителей поздравит Дед Мороз.

6+

Филармония Кузбасса: https://www.kemfil.ru/

Вход в учреждение осуществляется по QR-коду.