Премьера музыкального спектакля состоится в Филармонии Кузбасса

Событие состоится:
- 27 декабря в 13:30
- 28 декабря в12:00, 15:00
- 4-6 января в 12:00, 15:00
Захватывающий и динамичный сюжет разворачивается в киберпространстве. Виртуальная реальность переносит всех зрителей в атмосферу драйва, свободы и звука, K-POP и anime. Нестандартные герои проходят несколько уровней квеста – десятилетняя Катька, Б.Б. – Былинный богатырь, Мышь компьютерная вступают в борьбу с "Госпожой Вирусом".
На спектакль приходят с родителями или друзьями, ведь после спектакля есть что обсудить и о чем поспорить.
Автор сценария и режиссер заслуженный работник культуры РФ, почетный работник культуры Кузбасса Наталья Соколова.
Художник по костюмам Михаил Гербер, студент 4 курса Школы-студии МХАТ (г. Москва).
Композитор, аранжировщик Игорь Четвертных (г. Санкт-Петербург).
Сценография заслуженного художника России Виктора Акимова (г. Северск).
Хореограф-постановщик Алексей Ожинков.
Артисты литературного театра "Слово" (художественный руководитель Ирина Латынникова).
Артисты Губернаторского театра танца "Сибирский калейдоскоп" (художественный руководитель заслуженный артист России Виктор Селиверстов).
Перед спектаклем в фойе у красавицы елки зрителей поздравит Дед Мороз.
6+
Филармония Кузбасса: https://www.kemfil.ru/
Вход в учреждение осуществляется по QR-коду.
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