Премьера искрометной комедии "Не в свои сани не садись" состоится в Филармонии Кузбасса

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Спектакль по пьесе Александра Островского покажут со сцены Государственной Филармонии Кузбасса.

Премьера состоится в воскресенье, 27 февраля, в 19:00


Спектакль "Не в свои сани не садись"

Продюсерская компания "Аметист" представляет искрометную комедию по пьесе А. Н. Островского "Не в свои сани не садись".


Неповторимый спектакль яркого режиссера современности Романа Самгина (любимого ученика Марка Захарова) и прекрасного художника-сценографа Ольги Шагалиной несет настоящее ощущение праздника, в котором нет места отчаянию, а только любви, честности и справедливости. В спектакле много музыки, песен, движения и пластики, позитивного настроения и романтики романсов в исполнении блестящего актерского состава.

Вы на два часа с небольшим окунетесь в чудесный мир поэтики языка русского классического исполнения пьесы А. Островского.


В спектакле заняты:

народные артисты России

Ирина Муравьева и Сергей Никоненко,

заслуженный артист России Борис Шувалов

блестящая молодежь:

актер Театра Ермоловой Сергей Кемпо/ актер Московского театра имени Станиславского Владимир Фекленко/ актер Московского театра им. М.Н. Ермоловой Григорий Южаков,

актрисы Театра Наций Анна Воропаева, Полина Куценко и Светлана Чилей,

актер Театра Современной Пьесы Егор Морозов/ актер Театра ЛЕНКОМ Дмитрий Гизбрехт.


Продолжительность 2 часа 15 минут с одним антрактом.


12+


Филармония Кузбасса: https://www.kemfil.ru/
Вход в учреждение осуществляется по QR-коду.
Обращаем внимание, что билеты можно приобрести по Пушкинской карте.
Да!
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