Премьера состоится в воскресенье, 27 февраля, в 19:00
Продюсерская компания "Аметист" представляет искрометную комедию по пьесе А. Н. Островского "Не в свои сани не садись".
Неповторимый спектакль яркого режиссера современности Романа Самгина (любимого ученика Марка Захарова) и прекрасного художника-сценографа Ольги Шагалиной несет настоящее ощущение праздника, в котором нет места отчаянию, а только любви, честности и справедливости. В спектакле много музыки, песен, движения и пластики, позитивного настроения и романтики романсов в исполнении блестящего актерского состава.
Вы на два часа с небольшим окунетесь в чудесный мир поэтики языка русского классического исполнения пьесы А. Островского.
В спектакле заняты:
народные артисты России
Ирина Муравьева и Сергей Никоненко,
заслуженный артист России Борис Шувалов
блестящая молодежь:
актер Театра Ермоловой Сергей Кемпо/ актер Московского театра имени Станиславского Владимир Фекленко/ актер Московского театра им. М.Н. Ермоловой Григорий Южаков,
актрисы Театра Наций Анна Воропаева, Полина Куценко и Светлана Чилей,
актер Театра Современной Пьесы Егор Морозов/ актер Театра ЛЕНКОМ Дмитрий Гизбрехт.
Продолжительность 2 часа 15 минут с одним антрактом.
12+
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