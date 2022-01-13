Премьер-министр России рассказал об угрозе новой пандемии новых болезней

В своем обращении к участникам восьмого Гайдаровского форума он предположил, что пандемия коронавируса не последнее всемирное бедствие, которое может произойти в мире в ближайшие несколько лет.

- Многие специалисты предупреждают: эта пандемия может оказаться не последней. И мы должны быть к этому готовы, - сказал премьер-министр.

В видеообращении Мишустин отметил, что из-за возможных угроз властям необходимо быть готовыми проводить раннюю диагностику, оперативно разрабатывать вакцины и терапевтические препараты.