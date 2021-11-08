Преградившая дорогу "скорой" кузбасская автомобилистка может лишиться прав

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Автоледи из Юрги, которая отказалась уступить дорогу машине скорой помощи на тесном проезде во дворе, понесет наказание. На нарушительницу полицейские составили протокол.

Жительница Юрги, которая за рулем черной иномарки не уступила дорогу карете медиков с включенным сигналом, понесет наказание. Об этом рассказали в ГУ МВД Кемеровской области.

– Водитель заблокировала проезд реанимобилю. Полицейские дали указание нарушительнице перепарковаться. После того, как она выполнила данное требование, инспекторы ГИБДД привлекли автомобилистку к ответственности, – прокомментировали инцидент в правоохранительных органах.

Отмечается, что на скандальную автомобилистку стражи закона составили протокол по ч. 2 ст. 12.17 КоАП РФ (непредоставление преимущества транспортному средству с включенными специальными сигналами). За свое упрямство женщина может заплатить штраф в размере 5 000 рублей или лишиться прав на срок до одного года.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что жительница Кузбасса за рулем черной иномарки перекрыла дорогу "скорой".

Фото: ЧП | Инцидент Ленинск-Кузнецкий/Полысаево

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