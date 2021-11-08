Жительница Юрги, которая за рулем черной иномарки не уступила дорогу карете медиков с включенным сигналом, понесет наказание. Об этом рассказали в ГУ МВД Кемеровской области.

– Водитель заблокировала проезд реанимобилю. Полицейские дали указание нарушительнице перепарковаться. После того, как она выполнила данное требование, инспекторы ГИБДД привлекли автомобилистку к ответственности, – прокомментировали инцидент в правоохранительных органах.

Отмечается, что на скандальную автомобилистку стражи закона составили протокол по ч. 2 ст. 12.17 КоАП РФ (непредоставление преимущества транспортному средству с включенными специальными сигналами). За свое упрямство женщина может заплатить штраф в размере 5 000 рублей или лишиться прав на срок до одного года.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что жительница Кузбасса за рулем черной иномарки перекрыла дорогу "скорой".