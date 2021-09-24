Преемник Фургала стал губернатором Хабаровского края

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Политик Михаил Дегтярев официально занял должность губернатора региона спустя чуть больше года после того, как по обвинению в организации убийств арестовали экс-главу региона Сергея Фургала.

В Хабаровском крае состоялась церемония инаугурации Михаила Дегтярева. Ему вручили должностной Знак губернатора. С этих пор он официально вступил в должность главы региона после того, как более года был временно исполняющим обязанности.


По закону, сформированное прежним губернатором правительство края уходит в отставку. Зампредседателя и министры продолжат работать в качестве исполняющих обязанности по своим должностям до тех пор, пока не назначат новый состав правительства, сообщает ТАСС.


Отметим, что Дегтярев получил место губернатора Хабаровского края по результатам выборов. Он получил 58,81% голосов.


Напомним, что Михаил Дегтярев стал врио хабаровского губернатора после резонансного задержания и ареста в 2020 году Сергея Фургала, тогда еще действующего главы региона. Его подозревают в покушении на убийство и организацию убийств двух бизнесменов в 2004-2005 годах.


Ранее сообщалось, что президент России ответил на вопрос о заключении Фургала.

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