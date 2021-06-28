+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

Предупреждение о видеонаблюдении в туалете здания МВД смутило кемеровчан

0
Фото:  

В уборной управления по вопросам миграции ГУ МВД по Кемеровской области посетители обнаружили предупреждение о видеонаблюдении.

Как рассказал житель кузбасской столицы редакции VSE42.Ru, необычная табличка была обнаружена в одной из кабинок в туалете здания, которое принадлежит МВД России и находится на улице Николая Островского, 13.

- Ногами на унитаз не вставать!!! Ведется видеонаблюдение! - гласит надпись над унитазом.

По словам горожанина, такой способ следить за сохранностью санузла, если камеры действительно установлены, является не этичным. При этом молодой человек в результате отказался от использования этого туалета, так как увиденное его изрядно смутило.

Фото:  
Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/26535

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined