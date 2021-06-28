Предупреждение о видеонаблюдении в туалете здания МВД смутило кемеровчан

Как рассказал житель кузбасской столицы редакции VSE42.Ru, необычная табличка была обнаружена в одной из кабинок в туалете здания, которое принадлежит МВД России и находится на улице Николая Островского, 13.

- Ногами на унитаз не вставать!!! Ведется видеонаблюдение! - гласит надпись над унитазом.

По словам горожанина, такой способ следить за сохранностью санузла, если камеры действительно установлены, является не этичным. При этом молодой человек в результате отказался от использования этого туалета, так как увиденное его изрядно смутило.