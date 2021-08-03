Предупредивший коллегу о возможной пропаже имущества новокузнечанин обокрал его

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Рецидивист в южной столице Кузбасса украл золотое кольцо своего коллеги, заранее порекомендовав ему не брать украшение на работу.

В полицию с заявлением о краже обратился 22-летний местный житель, трудящийся на должности слесаря в одной из местных организаций, с заявление о краже золотого кольца стоимостью 40 тысяч рублей.


Полицейские начали разбираться по обращению и установили, что к его краже может быть причастен коллега заявителя. 23-летнего местного жителя, который ранее был неоднократно судим, задержали. Впоследствии выяснилось, что план по краже имущества мужчина вынашивал давно. Более того, в один из рабочих дней он сам посоветовал потерпевшему не брать с собой кольцо, чтобы оно не пропало.


В итоге рецидивист осуществил свою задумку, похитив украшение, и сдал кольцо в ломбард за 23 тысячи рублей. Вырученные деньги он потратил. К текущему же моменту правоохранители продолжают поиски пропавшего имущества.


23-летний новокузнечанин стал фигурантом дела, возбужденного по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Ему грозит до пяти лет заключения в местах лишения свободы. Вместе с этим, его также обязали возместить весь ущерб, нанесенный потерпевшему его преступными действиями.

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