Предстоящие выходные в Кузбассе будут теплыми и туманными

Согласно данным специалистов, в ночь с пятницы на субботу в Кемеровской области температура воздуха уже начнет повышаться от -2ºС, -7ºС до +3ºС в некоторых районах региона. Днем же столбик термометра покажет до +5ºС, +15ºС. Выпадение осадков не ожидается, зато утром и вечером образуются туманы.

Ночью воскресенья, 17 октября, по сравнению с предыдущими показателями потеплеет до 0ºС, -5ºС, местами до +5ºС. В дневное время температура сохранится в пределах от +8ºС до +13ºС. В последней день недели также не будет осадков, а утром и ночью появятся туманы.

Напомним, ранее редакция AVOKADO сообщала о введении в Кемерове, Новокузнецке и Прокопьевске режима неблагоприятных метеоусловий.