Представивший Кузбасс борец получил золото на летней Олимпиаде

0
Фото:  

Борец вольного стиля Заурбек Сидаков, который на Олимпийских играх выступил за Кузбасс, завоевал золотую медаль, одержав победу в финальном бою.

Финальная схватка с представителем Беларуси Магомедхабибом Кадимагомедовым принесла Заурбеку Сидакову олимпийское золото. Выступивший за Кузбасс спортсмен поборолся за награду весовой категории до 74 килограмм и победил со счетом 7:0. На счету сборной России теперь уже 17 первых наград.


Заурбек Сидаков неоднократно становился чемпионом России, побеждал в Европейских играх 2019 года и в чемпионатах мира 2018 и 2019 годов. Также спортсмен занимает должность тренера-инструктора спортивной школы олимпийского резерва Кузбасса по спортивной борьбе.


Таким образом, в копилке России находится уже 62 олимпийские медали, сообщили в администрации кузбасского правительства.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/27858

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined