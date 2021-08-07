Представивший Кузбасс борец получил золото на летней Олимпиаде

Финальная схватка с представителем Беларуси Магомедхабибом Кадимагомедовым принесла Заурбеку Сидакову олимпийское золото. Выступивший за Кузбасс спортсмен поборолся за награду весовой категории до 74 килограмм и победил со счетом 7:0. На счету сборной России теперь уже 17 первых наград.

Заурбек Сидаков неоднократно становился чемпионом России, побеждал в Европейских играх 2019 года и в чемпионатах мира 2018 и 2019 годов. Также спортсмен занимает должность тренера-инструктора спортивной школы олимпийского резерва Кузбасса по спортивной борьбе.

Таким образом, в копилке России находится уже 62 олимпийские медали, сообщили в администрации кузбасского правительства.