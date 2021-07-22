Представители торговой отрасли спрогнозировали подорожание одежды осенью в России

Журналистам издания ретейлеры пояснили, что подорожает продукция на 10-15% уже текущей осенью. Предполагается также, что произойдет и второй скачок в цене указанных товаров, однако уже в следующем году, а именно - его начале. Составит рост в 2022 году 15-20%. Обусловлено это изменениями в ценах сырья и услуг по грузоперевозке.

Так, например, как отмечают специалисты, в цене вырос хлопок. Его стоимость увеличилась приблизительно на 35%. Значительные рост наблюдается и в ценообразовании других материалов, используемых для производства одежды. Корректировки в цене зафиксированы и в сфере морских перевозок из Азии в Европу: стоимость услуг значительно выросла в сравнении с 2020 годом, что связано с идущей пандемией, а также сбоями, которые наблюдаются в работе портов в Китае.

Кроме того, как считают представители торговли, на цены одежды и обуви могут влиять не только вышеперечисленные обстоятельства, но и ослабление позиций рубля. Одновременно с этим растут и инвестиции, необходимые для открытия магазинов, поскольку такое сырье, как дерево и металл также продолжают набирать в цене.