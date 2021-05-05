Представители Роспотребнадзора рассказали о гигиене рук

Поговорить о гигиене рук специалисты надзорного ведомства решили в том числе и из-за того, что 5 мая, которое пришлось на среду, ежегодно отмечается Всемирный день гигиены рук.

- Рекомендуется мыть руки водой с мылом в течение 40-60 сек. Если нет доступа к воде и мылу, следует применять кожные антисептики или специальные очищающие салфетки, - приводят выдержку из сообщения Роспотребнадзора РИА «Новости».

Таким образом, при мытье рук с водой, а также мылом, в особенности, если процедура проводится после посещения туалета либо перед приемом еды, человек способен значительно снизить уровень кишечных заболеваний более чем на 40%, а респираторных инфекций – почти на 25%. Отмечается и то, что гигиена рук может спасти до 50% погибающих от пневмоний, паразитарных, кишечных, а также других инфекций.