Представители разных национальностей собрались в Кемерове на праздновании Международного шахтерского Сабантуя

Масштабное мероприятие, на котором собрались представители нескольких национальностей, прошло в Кемерове по договоренности губернатора Кузбасса Сергея Цивилева и президента Татарстана Рустама Минниханова.

Одним из основных пространств, задействованных в качестве площадки для проведения торжественных мероприятий в рамках Сабантуя, стала недавно возведенная Московская площадь, расположенная в Кемерове.

- Это первое мероприятие на построенной площади. Как показал Сабантуй, здесь удобно проводить масштабные праздники. Сегодня это были парад работников и ветеранов угольной отрасли Кузбасса, Республики Татарстан, Украины, Киргизии, Казахстана и всероссийские соревнования по борьбе Куреш. А также дегустация блюд русской, шорской, чувашской, татарской кухни, – подчеркнул первый заместитель губернатора Кузбасса Вячеслав Телегин в Instagram-публикации.

Также Телегин отметил, что главой делегации Республики Татарстан на межрегиональном празднике выступил заместитель премьер-министра республики, председатель нацсовета "Милли Шура" Всемирного конгресса татар Василь Габтелгаязович Шайхразиев. Представители делегации высоко оценили подготовку к проведению мероприятия.

Сабантуй проходил в два дня – субботу, 26 июня, и воскресенье, 27 июня. В первый день торжественных мероприятий в Крапивинском районе, а именно – в деревне Кабаново – были проведены конные скачки, которые являются традиционным мероприятием для праздника. Всего прошло 12 заездов, в которых участвовали около 100 человек. Победителю же губернатор Кузбасса вручил ключи от нового автомобиля.

На следующий день – в воскресенье – перед зрителями выступили артисты республики Татарстан и коллективы из Кемеровской области. Само празднование проходило на Московской площади. Там же были развернуты и национальные подворья - русское, татарское, шорское и чувашское.