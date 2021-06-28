Представители разных национальностей собрались в Кемерове на праздновании Международного шахтерского Сабантуя

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Первое масштабное мероприятие провели на новом общественном пространстве в областном центре Кузбасса. На Московской площади на Сабантуе собрались более 350 артистов из Татарстана, а также свыше 100 ветеранов-шахтеров из разных регионов России, Украины, Кыргызстана, Казахстана и Киргизии.

Масштабное мероприятие, на котором собрались представители нескольких национальностей, прошло в Кемерове по договоренности губернатора Кузбасса Сергея Цивилева и президента Татарстана Рустама Минниханова.


Одним из основных пространств, задействованных в качестве площадки для проведения торжественных мероприятий в рамках Сабантуя, стала недавно возведенная Московская площадь, расположенная в Кемерове.

- Это первое мероприятие на построенной площади. Как показал Сабантуй, здесь удобно проводить масштабные праздники. Сегодня это были парад работников и ветеранов угольной отрасли Кузбасса, Республики Татарстан, Украины, Киргизии, Казахстана и всероссийские соревнования по борьбе Куреш. А также дегустация блюд русской, шорской, чувашской, татарской кухни, – подчеркнул первый заместитель губернатора Кузбасса Вячеслав Телегин в Instagram-публикации.

Также Телегин отметил, что главой делегации Республики Татарстан на межрегиональном празднике выступил заместитель премьер-министра республики, председатель нацсовета "Милли Шура" Всемирного конгресса татар Василь Габтелгаязович Шайхразиев. Представители делегации высоко оценили подготовку к проведению мероприятия.


Сабантуй проходил в два дня – субботу, 26 июня, и воскресенье, 27 июня. В первый день торжественных мероприятий в Крапивинском районе, а именно – в деревне Кабаново – были проведены конные скачки, которые являются традиционным мероприятием для праздника. Всего прошло 12 заездов, в которых участвовали около 100 человек. Победителю же губернатор Кузбасса вручил ключи от нового автомобиля.


На следующий день – в воскресенье – перед зрителями выступили артисты республики Татарстан и коллективы из Кемеровской области. Само празднование проходило на Московской площади. Там же были развернуты и национальные подворья - русское, татарское, шорское и чувашское.

Фото: Министерство культуры и нац.политики Кузбасса

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