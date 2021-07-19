Представители отрасли предупредили о грядущем росте цен на хлеб в России

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Продукция, производимая на хлебозаводах, может подорожать из-за увеличения трат на производство. Произойдут корректировки в ценообразовании товара, как предполагается, уже в августе.

Конкретизируя причины, по которым хлеб может стать дороже в России, «Коммерсантъ» пишут, что обусловлено это ростом стоимости маргарина на 38%, материалов для упаковки – на 26% и сахара – на 9%. Как уточнил изданию гендиректор БКХ «Коломенский» Дмитрий Козлов, есть и случае, когда рост стоимости упаковки были зафиксирован на уровне 40%.


Таким образом, предполагается, что описанные обстоятельства могут привести к общему подорожанию хлеба на 7-12%, однако, как отмечается в публикации издания, представители Минсельхоза считают, что стоимость хлебобулочной продукции «находится на стабильном уровне». Там также уточнили, что корректировки в отпускной стоимости товара за последний год наблюдались в ценообразовании хлеба из пшеничной муки (+4,6%), а также на продукт из ржано-пшеничной муки (+5,9%). Тем не менее, в министерстве не ожидают существенного повышения цен и дальше. Обусловлено это тем, что, по информации чиновников, сырье для его производства не растет в цене, а наоборот – уменьшается.


Власти попытались сдержать стоимость хлеба за счет субсидий, правила получения которой правительство утвердило в конце 2020 года. Выделяться она должна следующим образом: из расчета два рубля за один килограмм хлеба компаниям-производителями продукции. Тем не менее, как заявил президент Российского союза пекарей Алексей Лялин, размера выплат от государства не хватает для компенсации всех издержек хлебозаготовки, которые проявляются из-за роста трат на производственное сырье.

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