Представители МЧС прокомментировали сокращение числа купелей в Кузбассе

По данным спасателей, в 2022 году число купелей в Кемеровской области оказалось сокращено из-за недостаточно толстого льда на местных водоемах. При этом в некоторых частях Сибири причиной резкого сокращения мест для зимних погружений стала сложная эпидемиологическая обстановка по COVID-19.

Таким образом, вместо 63 мест для крещенских купаний, которые были запланированы заранее, удалось организовать лишь 54.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что восемь мест крещенских купаний откроются для жителей крупнейших городов Кузбасса.