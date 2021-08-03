Представители кемеровской больницы сообщили об итогах проверки по факту гибели младенца

По информации в сообщении представителей клиники, по случаю была проведена комплексная судебно-медицинская экспертиза. В ее результате прямой причинно-следственной связи между действиями медработников и развитием серьезного заболевания у новорожденного установлено не было.

- Ребенку была своевременно и в полном объеме оказана вся необходимая квалифицированная медицинская помощь, проведены диагностические мероприятия и своевременно выявлены патологические состояния, все действия медицинских работников были направлены на сохранение здоровья и жизни новорожденного, - уточнили в больнице.

В комментарии также указано, что перевезти ребенка в другое медучреждение врачи не могли, поскольку новорожденный находился в тяжелом состоянии.

Перед матерью погибшего, как отмечается, свои извинения принесли лечивший ребенка врач, руководство родильного дома и представители медучреждения.

Женщина, потерявшая ребенка, получит компенсацию морального вреда после вступления решения суда в законную силу.

Напомним, что ранее сообщалось, что суд обязал кузбасскую больницу выплатить матери погибшего младенца 1 миллион рублей. Тогда же в различных СМИ публиковалась информация о том, что причиной гибели малыша послужила легочно-сердечная недостаточность, вызванная тем, что аппарат искусственной вентиляции легких, к которому он был подключен, оказался неправильно настроен.