Представитель Роспотребнадзора назвала условия для завершения пандемии COVID-19 в России

Нулевых показателей по заболеваемости COVID-19, по мнению эксперта, удастся добиться только в том случае, если показатель общего уровня иммунитета к вирусу достигнет 60-70 процентов, передают РИА «Новости».

А приблизиться к указанному уровню защиты удастся, по словам Пшеничной, только в том случае, если те россияне, которые еще не привились от COVID-19, сделают это в самое ближайшее время.

- Мы не приблизимся к нулевым показателям заболеваемости, пока не будет сформирована иммунная прослойка, - приводят слова специалиста «Лента.ру».

Также представитель Роспотребнадзора отметила, что к текущему моменту прививку от COVID-19 можно поставить во всех регионах страны.