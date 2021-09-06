В отделениях "Почты России" по городу Кемерово катастрофически не достает операторов, начальников и заместителей отделений. По этой причине сейчас ведется активный набор людей на 30 вакансий. Информация стала известна из заявления руководителя направления по корпоративным коммуникациям макрорегиона "Сибирь" филиала АО "Почта России" Галина Гордиенко, пишет "Интерфакс".

— К сожалению, мы были вынуждены изменить режим работы некоторых почтовых отделений из-за нехватки персонала. Но это временная мера. Мы приносим клиентам извинения за доставленные неудобства,— заключила представительница государственной компании.

Кроме того, Гордиенко подчеркнула, что наибольший дефицит сотрудников наблюдается в Заводском районе кузбасской столицы, в том числе в микрорайоне "Южный", где подбор персонала ведется через центр занятости. При этом почтальоны все пенсии и социальные выплаты доставляют жителям региона в срок.

Из данных министерства труда и занятости населения региона следует, что в минувшем августе и сентябре "Почта России" открыла 13 вакансий для почтальонов, в том числе инвалидов. Потенциальным сотрудникам предлагается оклад до 16 тыс. 603 рублей.