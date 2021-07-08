Представитель Минтранса РФ оценил транспортную реформу в Новокузнецке

По мнению эксперта, нововведение в сфере транспорта в южной столице Кузбасса оказались удачны. К такому выводу он пришел в ходе посещения предприятий общественных перевозок города, в том числе специалист лично прибыл на трамвайное и троллейбусное депо МТТП, ОАО "ПАТП № 1", автоколонну "Питеравто" и МКУ ЦДС.

Отмечается, что во время визита представителю министерства местные власти отчитались о реализации проекта "Чистый воздух", а также продемонстрировали новый трамвайный вагон 71-142 "Кузбасс".

— На встрече с Алексеем Сергеевичем обсудили реализацию городской транспортной программы и планы по дальнейшему развитию системы общественного транспорта Новокузнецка, — прокомментировал встречу в личном Instagram Кузнецов.

При этом до конца текущего 2021 года южная столица Кузбасса получит 20 обновленных трамвайных вагонов и 19 троллейбусов. По мнению Бакирея, текущие результаты позволили заключить, что новая система общественного транспорта в городе успешно прижилась.