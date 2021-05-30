Представитель МЧС рассказал об опасности использования надувных матрасов на воде

Как сообщил представитель МЧС, часто с людьми, использующими надувной матрас в качестве плавсредства, происходит такое, что из-за течения или сильного ветра их уносит слишком далеко от берега. Впоследствии, из-за невозможности справиться со сложившейся ситуацией самостоятельно, им требуется помощь.

Помимо того, во время нахождения на воде матрас может лопнуть или же вовсе сдуться, уточнил Печенин. Также представитель МЧС отметил, что чаще всего такими средствами для плавания пользуются те, кто не очень хорошо плавает сам. В том же случае, если матрас перевернется, то высоки риски того, что человек может просто утонуть.

Несмотря на существующий запрет, ведомство не планирует вводить какую-либо ответственность за его нарушения, отметил представитель МЧС, выразив надежду на сознательность граждан страны.