О возможности преждевременного завершения работ на объекте стало известно накануне, 1 июля.

Подчеркивается, что после открытия кластера студентам Кемеровской области предоставится возможность получить доступ к лучшим театральным педагогическим практикам.

Из сообщения следует, что в планах властей открыть девять образовательных направлений на базе школы: от актерского искусства до режиссуры и художественного оформления спектаклей. В состав команды педагогов войдет профессорско-преподавательский состав из Санкт-Петербурга.

– Мы надеемся, что получим здание чуть пораньше, потому что был разговор, что мы в июле его получим. Но если так не получится, мы лицензируемся и начнём образовательный процесс пока на других площадках, – заявила Марина Межова.

Стоит отметить, что на тему строительства культурного объекта высказался и губернатор шахтерского края Сергей Цивилев. С его слов, реализация проекта позволит сформировать обновленный образ Кузбасса как передового индустриального региона с развитой культурой, а также повысит туристическую привлекательность области.

– Образовательная часть кластера начнет работу уже в новом учебном году, сейчас он готов уже на 80%,– подытожил Цивилев.

Ранее редакция AVOKADO сообщала, что новый культурно-образовательный комплекс начнет работу в Кемерове в 2021 году.