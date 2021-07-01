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Представитель кузбасской "культуры" сообщил о переносе сроков строительства объектов Сибирского кластера искусств

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Объект культурно-образовательного комплекса Сибирского кластера искусств может быть сдан в эксплуатацию раньше положенного срока из-за преждевременного завершения строительных работ, заявила директор филиала Сибирской высшей школы музыкального и театрального искусства Марина Межова.

О возможности преждевременного завершения работ на объекте стало известно накануне, 1 июля.

Подчеркивается, что после открытия кластера студентам Кемеровской области предоставится возможность получить доступ к лучшим театральным педагогическим практикам.


Из сообщения следует, что в планах властей открыть девять образовательных направлений на базе школы: от актерского искусства до режиссуры и художественного оформления спектаклей. В состав команды педагогов войдет профессорско-преподавательский состав из Санкт-Петербурга.

Мы надеемся, что получим здание чуть пораньше, потому что был разговор, что мы в июле его получим. Но если так не получится, мы лицензируемся и начнём образовательный процесс пока на других площадках, заявила Марина Межова.

Стоит отметить, что на тему строительства культурного объекта высказался и губернатор шахтерского края Сергей Цивилев. С его слов, реализация проекта позволит сформировать обновленный образ Кузбасса как передового индустриального региона с развитой культурой, а также повысит туристическую привлекательность области.

Образовательная часть кластера начнет работу уже в новом учебном году, сейчас он готов уже на 80%, подытожил Цивилев.

Ранее редакция AVOKADO сообщала, что новый культурно-образовательный комплекс начнет работу в Кемерове в 2021 году.

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