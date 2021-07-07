Представитель кузбасского Минздрава рассказала о ситуации с распространением COVID-19 в регионе

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Передача коронавируса в Кемеровской области остается под контролем властей, однако снижения уровня заболеваемости инфекцией в регионе еще не наблюдается. Об этом сообщила замминистра здравоохранения региона Елена Зеленина.

Видеоролик с речью чиновницы был опубликован в Telegram-канале «Кузбасс. Официально». В нем же представитель регионального Минздрава сообщила, что ситуация с распространением COVID-19 в области остается стабильной. Тем не менее, заболеваемость коронавирусом находится на прежнем уровне. В этой связи она напомнила о необходимости соблюдения всех антиковидных мер: соблюдения социальной дистанции и использование средств индивидуальной защиты.


Зеленина также уточнила, что к текущему моменту в Кузбассе были перепрофилированы более 3 300 коек для оказания помощи пациентам с внебольничной пневмонией, а также COVID-19. Замминистра подчеркнула, что в том случае, если у властей появится необходимость, они смогут развернуть еще до 5 тысяч коек.


Кроме того, Зеленина затронула и тему вакцинации в Кузбассе, указав на то, что накануне в регион поступило еще 74 400 доз вакцины от COVID-19, отметив, что ежедневно прививку ставят от 12 до 15 тысяч человек. Сейчас во всех пунктах вакцинации препарат имеется в достаточном количестве, уточнила чиновница.

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