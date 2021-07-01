Представитель кузбасского Минздрава назвала причину ввода обязательной вакцинации от COVID-19

Соответствующий вопрос поступил чиновнице в ходе брифинга, проведенного властями региона в четверг, 1 июля.

Так, отвечая на него, спикер отметила, что обязательности вакцинации обусловлена постановлением главного государственного врача страны. Он же наделен законодательным правом в каждом конкретном случае определять тот или иной перечень препаратов, которыми необходимо привить население в случае каких-либо эпидемических ситуаций.

Сейчас же мера, а именно – введение главным государственным санитарным врачом обязательной вакцинации от COVID-19 – обусловлена распространением коронавирусной инфекции.

- Действие главного государственного врача проведено полностью в соответствии с законом о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, который действует на территории Российской Федерации, и с национальным календарем профилактических прививок, - уточнила Елена Зеленина.

Напомним, что обязательную вакцинацию от коронавируса для определенных категорий граждан ввели в Кузбассе 18 июня. Новость с соответствующей информацией публиковалась на нашем сайте.