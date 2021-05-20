Председатель ВЭБ Игорь Шувалов прибыл в Кузбасс для обсуждения дальнейшего развития региона

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Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев встретил главу ВЭБ.РФ, прибывшего в Кузбасс с рабочим визитом.

Бизнес-миссия ВЭБ.РФ прибыла в Кузбасс в четверг, 20 мая. Ее же возглавляет председатель корпорации Игорь Шувалов. В Кемеровской области Шувалов с главой региона Сергеем Цивилевым обсудит планы по дальнейшему развитию субъекта.


Глава госкорпорации осмотрел Притомскую набережную, посетил Парк Ангелов и школу № 7 в компании губернатора.


В Telegram-канале «Цивилев. Live» также уточняется, что программа визита председателя государственной корпорации включает в себя: встречу с студентами опорного вуза региона, посещение церемонии открытия Ледового дворца «Кузбасс», состоявшееся в Кемерове, а также обсуждение проектов городского развития в Центре опережающей профессиональной подготовки.


Напомним, что ранее на нашем сайте публиковался фоторепортаж с торжественного открытия нового Ледового дворца в Кемерове.

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