Председатель ВЭБ Игорь Шувалов прибыл в Кузбасс для обсуждения дальнейшего развития региона

Бизнес-миссия ВЭБ.РФ прибыла в Кузбасс в четверг, 20 мая. Ее же возглавляет председатель корпорации Игорь Шувалов. В Кемеровской области Шувалов с главой региона Сергеем Цивилевым обсудит планы по дальнейшему развитию субъекта.

Глава госкорпорации осмотрел Притомскую набережную, посетил Парк Ангелов и школу № 7 в компании губернатора.

В Telegram-канале «Цивилев. Live» также уточняется, что программа визита председателя государственной корпорации включает в себя: встречу с студентами опорного вуза региона, посещение церемонии открытия Ледового дворца «Кузбасс», состоявшееся в Кемерове, а также обсуждение проектов городского развития в Центре опережающей профессиональной подготовки.

Напомним, что ранее на нашем сайте публиковался фоторепортаж с торжественного открытия нового Ледового дворца в Кемерове.