Председатель Совфеда Валентина Матвиенко высказалась по поводу празднования 300-летия Кузбасса

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В связи с празднованием 300-летия Кузбасса спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обратилась к жителям области с поздравлением.

По словам Матвиенко, в настоящее время Кемеровская область является одним из ведущих индустриальных регионов России с богатой историей, берущей начало в 1721 году, когда первые шахтеры начали освоение "неисчислимых богатств Кузнецкой земли".

- Здесь, в горячем сердце Сибири, помнят и чтут великие свершения предков, усилиями которых введены в строй флагманы нескольких отраслей промышленности, вносящие неоценимый вклад в укрепление экономической мощи России, - говорится в сообщении.

Спикер Совфеда также отметил, что в регионе помимо прочего ведется работа по созданию комфортных условий для предпринимательской деятельности и развитию туризма.

- Уверена, что и в дальнейшем жители Кузбасса будут активно участвовать в решении приоритетных общенациональных задач. Желаю благополучия, новых успехов и достижений, - заключила Матвиенко.

Напомним, сегодня для участия в праздничных мероприятиях, посвященных 300-летию Кузбасса, в регион также прибыл президент России Владимир Путин.

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