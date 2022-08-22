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Председатель СКР Бастрыкин потребовал доклад о происшествии в кемеровском СИЗО

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Глава следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил подготовить доклад об инциденте в следственном изоляторе кузбасской столицы.

Сегодня, 22 августа, стало известно, что в Кузбассе было возбуждено уголовное дело после захвата в заложники сотрудников кемеровского СИЗО. Следственный комитет России сообщил, что председатель СК Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК РФ по Кемеровской области Александру Безукладникову представить доклад о ситуации.

‒ Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства, ‒ отметили в пресс-службе СКР.

Напомним, редакция AVOKADO писала о том, что восемь арестантов кемеровского СИЗО взяли в заложники троих работников учреждения. Позднее некоторые подробности инцидента раскрыли в кузбасском следственном комитете.

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