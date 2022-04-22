+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

Председатель парламента Кузбасса отчитался о своих доходах за 2021 год

0
Фото:  

Председатель парламента Кузбасса Алексей Зеленин раскрыл данные о своем доходе за прошедший год.

За 2021 год председатель парламента Кемеровской области Алексей Зеленин задекларировал 4 469 298,45 рублей.


В личной собственности у него находится квартира площадью 59,2 кв.м. и нежилое помещение площадью 19 кв.м. С супругой они имеют квартиру, площадь которой составляет 115,2 кв.м.


Доход жены Зеленина составил 4 301 065,58 рублей. Помимо совместной квартиры, в долевой собственности у нее есть две квартиры. Гараж, ячейка в овощехранилище, нежилое помещение и автомобиль Volkswagen Tiguan принадлежат ей лично.


Напомним, ранее на сайте областной администрации Кузбасса появилась декларация о доходах губернатора и его супруги, а также депутатов Госдумы от региона.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/35682

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined