Председатель парламента Кузбасса отчитался о своих доходах за 2021 год

За 2021 год председатель парламента Кемеровской области Алексей Зеленин задекларировал 4 469 298,45 рублей.

В личной собственности у него находится квартира площадью 59,2 кв.м. и нежилое помещение площадью 19 кв.м. С супругой они имеют квартиру, площадь которой составляет 115,2 кв.м.

Доход жены Зеленина составил 4 301 065,58 рублей. Помимо совместной квартиры, в долевой собственности у нее есть две квартиры. Гараж, ячейка в овощехранилище, нежилое помещение и автомобиль Volkswagen Tiguan принадлежат ей лично.

Напомним, ранее на сайте областной администрации Кузбасса появилась декларация о доходах губернатора и его супруги, а также депутатов Госдумы от региона.