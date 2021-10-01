Председатель кузбасского парламента заявил об отставке

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На очередном заседании парламента Кемеровской области депутаты объявили о решении председателя Вячеслава Петрова покинуть свою должность.

На рассмотрение членам парламента Кузбасса был представлен проект постановления о прекращении полномочий Вячеслава Петрова. Основанием стало личное заявления председателя.


Таким образом, со 2 октября он официально будет снят с поста, на котором трудился с 2018 года. Отмечается, что смена председателя продиктована избранием Вячеслава Петрова депутатом Государственной Думы восьмого созыва Федерального собрания РФ.


Напомним, депутатский мандат Вячеслав Петров получил от Алексея Синицына, который предпочел остаться сенатором области.

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