Председатель кузбасского общества инвалидов получила условный срок за миллионную растрату

Следователи установили, что 67-летняя осужденная трижды проводила операции, связанные с присвоением средств общества инвалидов, где являлась председателем. Так, она признана виновной по ч. 3 ст. 160 УК РФ и ч. 4 ст. 160 УК РФ.

Пользуясь служебным положением, в феврале 2019 года женщина оформила на себя автомобиль стоимостью 1,5 млн рублей, который был пожертвован обществу инвалидов. Транспорт не был поставлен на бухгалтерский учет, а в документах председатель отметила, что купила машину у КОО ВОИ за 100 тыс. рублей. Тем не менее эта сумма не была переведена на счет организации.

Также выяснилось, что с 2015 по 2019 годы женщина купила три автомобиля на 861 тыс. рублей, оплатив покупки средствами организации как частное лицо.

– В счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, на имущество обвиняемой наложен арест на общую сумму порядка 1,5 млн рублей, – сообщили в областном СУ СКР.

В результате суд приговорил председателя к четырем годам лишения свободы условно. Кроме того, еще два года общественнице нельзя будет занимать определенные должности.