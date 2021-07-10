Председатель кузбасского общества инвалидов получила условный срок за миллионную растрату

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Суд в Кемеровской области вынес приговор по делу о присвоении председателем Кемеровской областной организации Общероссийской общественной организации "Всероссийское общество инвалидов" (КОО ВОИ) бюджетных средств.

Следователи установили, что 67-летняя осужденная трижды проводила операции, связанные с присвоением средств общества инвалидов, где являлась председателем. Так, она признана виновной по ч. 3 ст. 160 УК РФ и ч. 4 ст. 160 УК РФ.


Пользуясь служебным положением, в феврале 2019 года женщина оформила на себя автомобиль стоимостью 1,5 млн рублей, который был пожертвован обществу инвалидов. Транспорт не был поставлен на бухгалтерский учет, а в документах председатель отметила, что купила машину у КОО ВОИ за 100 тыс. рублей. Тем не менее эта сумма не была переведена на счет организации.


Также выяснилось, что с 2015 по 2019 годы женщина купила три автомобиля на 861 тыс. рублей, оплатив покупки средствами организации как частное лицо.

– В счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, на имущество обвиняемой наложен арест на общую сумму порядка 1,5 млн рублей, – сообщили в областном СУ СКР.

В результате суд приговорил председателя к четырем годам лишения свободы условно. Кроме того, еще два года общественнице нельзя будет занимать определенные должности.

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