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Предприятия выплатили кузбассовцам 100-миллионный долг

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Жителям Кузбасса выплатили многомиллионные долги, которые накопились из-за того, что предприятия вовремя не выдавали людям зарплаты.

В общей сложности жители Кемеровской области получили более 100 миллионов рублей. Долги на такую сумму накопили предприятия, которые вовремя не выплачивали своим работникам деньги за труд.

102 миллиона рублей задолженности по заработной плате погашено предприятиями в истекшем периоде 2022 года (до 13 апреля) после прокурорского вмешательства,озвучили данные региональные прокуроры в социальных сетях.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что работники предприятия в Кузбассе получили миллионы рублей после банкротства компании.

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