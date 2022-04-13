Предприятия выплатили кузбассовцам 100-миллионный долг

В общей сложности жители Кемеровской области получили более 100 миллионов рублей. Долги на такую сумму накопили предприятия, которые вовремя не выплачивали своим работникам деньги за труд.

– 102 миллиона рублей задолженности по заработной плате погашено предприятиями в истекшем периоде 2022 года (до 13 апреля) после прокурорского вмешательства,– озвучили данные региональные прокуроры в социальных сетях.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что работники предприятия в Кузбассе получили миллионы рублей после банкротства компании.