Предприятия и школы в Кузбассе попали под санкции за нарушение коронавирусных мер

За несоблюдение профилактических мер от COVID-19 на территории Кемеровской области были наказаны 30 субъектов. В их число вошли предприятия торговли и сферы услуг, общественного питания, транспорта, дошкольные и школьные учреждения и промышленные объекты. Проверки были проведены за период с 06 сентября по 12 сентября 2021 года.

В число нарушений, которые были зафиксированы специалистами, вошли:

- СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)",

- СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)",

- Постановлением Главного государственного санитарного врача по Кемеровской области от 11.04.2020 № 11 "О дополнительных мероприятиях по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Кемеровской области – Кузбассе",

Также в Кузбассе работодатели не обеспечивали сотрудников масками и не вели журнал учета выдачи медицинских атрибутов. Многие не отслеживали соблюдение социальной дистанции не менее 1,5 метров между покупателями в предприятиях торговли, отсутствовал на местах антисептик и тд.

В общей сложности суды вынесли семь постановлений о привлечении к административной ответственности по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ с назначением наказания в виде административного приостановления деятельности в отношении четырех хозяйствующих субъектов, три постановления о назначении административного штрафа на общую сумму 132 500 руб.