Предприятие кемеровского электротранспорта попало под процедуру банкротства

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АО "Кемеровская электротранспортная компания" (КЭТК), которое занимается пассажирскими перевозками на трамваях и троллейбусах в кузбасской столице, стало ответчиком по делу о банкротстве.

Согласно данным из картотеки Арбитражного суда Кемеровской области, процедура банкротства в отношении КЭТК началась после искового заявления, поступившего от физического лица, перед которым транспортное предприятие имеет долг в примерно 500 тысяч рублей.


Судом установлено, что КЭТК в общей сложности имеет кредиторскую задолженность в размере 178 142 409 рублей и дебиторскую задолженность в размере 52 791 736 рублей. Из-за этого расчетный счет компании оказался заблокирован, а взыскание задолженности стало невозможным.


В настоящее время в компании назначен временный управляющий. Очередное заседание по делу о банкротстве КЭТК пройдет в январе следующего года.


Напомним, компания уже попадала под процедуру банкротства. Она началась в 2017 году и была прекращены в мае текущего года на основании того, что все требования кредиторов были удовлетворены.

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