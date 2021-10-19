Предприятие кемеровского электротранспорта попало под процедуру банкротства

Согласно данным из картотеки Арбитражного суда Кемеровской области, процедура банкротства в отношении КЭТК началась после искового заявления, поступившего от физического лица, перед которым транспортное предприятие имеет долг в примерно 500 тысяч рублей.

Судом установлено, что КЭТК в общей сложности имеет кредиторскую задолженность в размере 178 142 409 рублей и дебиторскую задолженность в размере 52 791 736 рублей. Из-за этого расчетный счет компании оказался заблокирован, а взыскание задолженности стало невозможным.

В настоящее время в компании назначен временный управляющий. Очередное заседание по делу о банкротстве КЭТК пройдет в январе следующего года.

Напомним, компания уже попадала под процедуру банкротства. Она началась в 2017 году и была прекращены в мае текущего года на основании того, что все требования кредиторов были удовлетворены.