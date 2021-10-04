Предприниматели в Кузбассе пытались продать более 100 тысяч пачек поддельных сигарет

В Новокузнецке был задержан 51-летний местный житель, который пытался сбыть контрафактные табачные изделия владельцу одного из киосков. Все сигареты были маркированы поддельными акцизными марками. В машине злоумышленника, торговых точках и гаражных боксах были обнаружены почти 60 тысяч пачек сигарет общей стоимостью 2,8 миллиона рублей. В отношении нарушителя было возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 6 ст. 171.1 УК РФ "Приобретение, хранение в целях сбыта и продажа немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенные в особо крупном размере". Суд приговорил мужчину к 2 годам 6 месяцам лишения свободы условно с выплатой штрафа в размере 300 тысяч рублей.

Ранее, в январе 2021 года, в Новокузнецке были задержаны трое мужчин, также сбывавших незаконную табачную продукцию. Тогда правоохранительные органы изъяли 41 тысячу пачек сигарет общей стоимостью более 1,2 миллиона рублей. Каждый злоумышленник получил наказание в виде штрафа в размере более 400 тысяч рублей.

В обоих случаях изъятые табачные изделия, на общую сумму почти 4 миллиона рублей, подлежали уничтожению, сообщили в пресс-служюе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Отмечается, что приговоры суда были исполнены в полном объеме.