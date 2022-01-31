Предприниматели распространяли в кузбасском городе суррогатный табак

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Правоохранители из Киселевска пресекли продажу немаркированного табака.

Сотрудники МВД России по Кемеровской области проводили очередной рейд по табачным киоскам и в результате его наткнулись на продажу немаркированной табачной продукции.


Сигареты иностранного производства без специальных марок, находились в табачных ларьках города. Из незаконного оборота полицейские изъяли приблизительно 500 пачек изделий, сообщает ГУ МВД по Кемеровской области.


Теперь продавцы попадут под статью за "Незаконную продажу товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена». Им грозит штраф в размере до 2 000 рублей и конфискация товара.



Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

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