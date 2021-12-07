Предприниматели массово продают бутики в крупном ТЦ в Кемерове

На одной из популярных интернет-площадок появилась масса объявлений о продаже торговых точек в Променаде-2, расположенном на проспекте Химиков, дом №39. Самая крупная торговая точка в 246 кв. м продается за 6,8 млн рублей. За 174,2 кв. м просят 8,5 млн рублей, а за 31,7 кв. м — 2,6 млн рублей.

Выставленные на продажу бутики располагаются на втором и третьем этажах здания. При этом на некоторых торговых площадях продолжают работать арендаторы. Некоторые продавцы готовы рассмотреть предложения обмена.

Причина продажи авторами объявлений не указывается.