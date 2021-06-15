Предприниматель в Кемерове выплатил штраф за дачу взятки должностному лицу

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Хозяин незаконного ларька в областном центре Кузбасса был привлечен к ответственности за попытку подкупа государственного служащего. Заплатить представителю местных властей бизнесмен планировал за эксплуатацию противозаконной торговой точки.

Индивидуальный предприниматель в Кемерове предложил сотруднику муниципального образования взятку в размере 50 тысяч рублей. Эти деньги мужчина хотел заплатить за беспрепятственное размещение нестационарного торгового объекта, расположенного на земельном участке, входящим в собственность муниципального образования.


В итоге мужчину задержали в момент передачи указанной суммы. По факту было возбуждено дело, предусмотренное ч. 2 ст. 291 УК РФ (Дача взятки). Его впоследствии рассмотрели в суде Заводского района Кемерова. Мужчину признали виновным. В качестве наказания его приговорили к выплате уголовного штрафа, размер которого составил 200 тыс. руб.


В пресс-службе УФССП Кузбасса отмечают, что к настоящему времени штраф уже оплачен.

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