Предприниматель в Кемерове выплатил штраф за дачу взятки должностному лицу

Индивидуальный предприниматель в Кемерове предложил сотруднику муниципального образования взятку в размере 50 тысяч рублей. Эти деньги мужчина хотел заплатить за беспрепятственное размещение нестационарного торгового объекта, расположенного на земельном участке, входящим в собственность муниципального образования.

В итоге мужчину задержали в момент передачи указанной суммы. По факту было возбуждено дело, предусмотренное ч. 2 ст. 291 УК РФ (Дача взятки). Его впоследствии рассмотрели в суде Заводского района Кемерова. Мужчину признали виновным. В качестве наказания его приговорили к выплате уголовного штрафа, размер которого составил 200 тыс. руб.

В пресс-службе УФССП Кузбасса отмечают, что к настоящему времени штраф уже оплачен.