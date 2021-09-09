Предприниматель предложил мэру Новокузнецка построить еще один ТЦ

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Новый центр торговли может появиться в южной столице Кузбасса.

В Instagram-аккаунте мэра Новокузнецка Сергея Кузнецова появилась новая публикация, из которой следует, что глава города обсудил с предпринимателями проект строительства нового ТЦ в районе улицы Транспортная.


Предполагается, что объект будет представлять из себя крытый рынок, где местные жители смогут приобрести продукты питания. Например, на прилавках будет выставлено мясо, а также рыбная продукция и различные фрукты, овощи.

Там также появятся социальные ряды, где абсолютно бесплатно можно будет торговать ягодой и овощами, выращенными на своем приусадебном участке, — указал Кузнецов.

В тексте к посту чиновник обратил внимание, что ранее горожане неоднократно жаловались на несанкционированную торговлю, шум, мусор, который оставляли после себя в указанном районе уличные торговцы. Таким образом, построив крупный новый торговый объект, местные власти намерены решить ситуацию с недовольством граждан, а заодно и с незаконным НТО.

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