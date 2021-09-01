Предприниматель получил штраф за нарушение прав несовершеннолетнего кузбассовца

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Силовики в Белове привлекли бизнесмена к ответственности за отсутствие трудового договора с сотрудником-подростком.

Соответствующие нарушения прокуратуре удалось установить в ходе проведения проверки исполнения требований трудового законодательства при приеме несовершеннолетнего на работу.


Так, силовики выяснили, что предприниматель трудоустроил подростка, в обязательства которого вошло предоставление развлекательных услуг, летом текущего года, однако допущен к работе юный беловчанин был без заключения трудового договора. Среди прочих нарушений: отсутствие проведения обязательного медосмотра, а также письменного согласия родителей.

- Кроме того, не заведена трудовая книжка, режим труда и отдыха, порядок оплаты труда, установленные законом, не соблюдались. Несовершеннолетний допущен к работе без подготовки и инструктажа по охране труда, - добавили в пресс-службе прокуратуры.

По итогам проверки бизнесмен получил представление об устранении установленных нарушений вместе со штрафом, который был назначен ему за совершение административного правонарушения по ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ (уклонение от оформления трудового договора). Сумма обязательной выплаты составила 5 тысяч рублей.

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