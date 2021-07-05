Предположительно нетрезвая сотрудница ГУФСИН на проверке пригрозила кузбассовцу тюрьмой

Началось все, как уточняется в публикации, с того, что к горожанам прибыла инспектор административного надзора, которая предстала перед кузбассовцами, по словам автора, не в трезвом состоянии.

- <...> начала угрожать, ругаться матом прилюдно, - отмечается в тексте поста.

Женщина, как следует из видеозаписи, не смущалась в выражениях, несмотря на то, что близ нее находились дети. Более того, не волновало ее и то, что в момент ее диалога велась видеозапись. Как она сама объяснила причину своей невозмутимости: «сегодня я здесь, а завтра там», подчеркнув, что даже с видеозаписью горожанам не удастся ничего доказать.

Тем не менее, как сообщили VSE42.Ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления ГУФСИН, факт размещения видеозаписи, на которой представлена сотрудник уголовно-исполнительной инспекции, стал причиной служебной проверки. В ходе нее же будут установлены и все обстоятельства инцидента.