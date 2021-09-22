Предполагаемый убийца кузбасского подростка попал в руки полиции

Следственное управление СК по Новосибирской области сообщило о задержании 21-летнего мужчины, которого обвиняют в убийстве 16-летнего жителя Новокузнецка.

Потерпевший приехал в Новосибирск летом 2018 года. Подросток отдыхал вместе с другом и его семьей на территории кемпинга. Утром, 28 июня, девятиклассник отправился в туалет неподалеку от своего домика, сообщает НГС. Обратно подросток вернулся с перерезанной сонной артерией, из-за чего вскоре умер. Убийца с места преступления скрылся. Было возбуждено уголовное дело по статье ч. 1 ст. 105 УК РФ "Убийство". Обнаружить злоумышленника не удавалось на протяжении трех лет.

В сентябре 2021 года подозреваемый был задержан на территории Калининграда и затем этапирован в Новосибирск. Установлено, что между ним и убитым произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник нанес подростку удары колющем предметом в область шеи.

Пресс-служба СУ СК РФ по Новосибирской области сообщает, что мужчина признался в убийстве. Злоумышленнику назначена мера пресечения в виде заключения под стражу. Максимальное наказание по статье "Убийство" ‒ пожизненное заключение. Расследование продолжается.