Предполагаемый убийца кузбасского подростка попал в руки полиции

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В Калининграде был задержан мужчина, которого подозревают в убийстве подростка из Кемеровской области, совершенном три года назад.

Следственное управление СК по Новосибирской области сообщило о задержании 21-летнего мужчины, которого обвиняют в убийстве 16-летнего жителя Новокузнецка.


Потерпевший приехал в Новосибирск летом 2018 года. Подросток отдыхал вместе с другом и его семьей на территории кемпинга. Утром, 28 июня, девятиклассник отправился в туалет неподалеку от своего домика, сообщает НГС. Обратно подросток вернулся с перерезанной сонной артерией, из-за чего вскоре умер. Убийца с места преступления скрылся. Было возбуждено уголовное дело по статье ч. 1 ст. 105 УК РФ "Убийство". Обнаружить злоумышленника не удавалось на протяжении трех лет.


В сентябре 2021 года подозреваемый был задержан на территории Калининграда и затем этапирован в Новосибирск. Установлено, что между ним и убитым произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник нанес подростку удары колющем предметом в область шеи.


Пресс-служба СУ СК РФ по Новосибирской области сообщает, что мужчина признался в убийстве. Злоумышленнику назначена мера пресечения в виде заключения под стражу. Максимальное наказание по статье "Убийство" ‒ пожизненное заключение. Расследование продолжается.

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