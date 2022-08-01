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Предостережение коммунальщиков о падающих кирпичах разозлило кемеровчанку

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В столице Кузбасса на здании, где трудятся коммунальщики, появилось странное объявление, согласно которому на голову прохожим в любой момент может свалиться кирпич.

По словам автора сообщения, речь идет о РЭУ-25, что находится на ул. Инициативная, 36 в Кировском районе кузбасской столицы.

Как такое возможно и что с этим делать???? задалась вопросом горожанка в сообществе во "ВКонтакте".

Судя по кадрам, на здании размещено объявление с предостережением, что в любой момент людям на голову с крыши строения может свалиться кирпич. В комментариях под публикацией интернет-пользователи предложили женщине в следующий раз пройти к коммунальщикам и узнать, от чего с их кровли все валится. Другие же с юмором подошли к ситуации и посоветовали землячке приобрести каску.

Фото: ВКонтакте / "Инцидент Кемерово"

Да!
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