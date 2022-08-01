Предостережение коммунальщиков о падающих кирпичах разозлило кемеровчанку

По словам автора сообщения, речь идет о РЭУ-25, что находится на ул. Инициативная, 36 в Кировском районе кузбасской столицы.
– Как такое возможно и что с этим делать???? – задалась вопросом горожанка в сообществе во "ВКонтакте".
Судя по кадрам, на здании размещено объявление с предостережением, что в любой момент людям на голову с крыши строения может свалиться кирпич. В комментариях под публикацией интернет-пользователи предложили женщине в следующий раз пройти к коммунальщикам и узнать, от чего с их кровли все валится. Другие же с юмором подошли к ситуации и посоветовали землячке приобрести каску.
Фото: ВКонтакте / "Инцидент Кемерово"
Загрузка комментариев