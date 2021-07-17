Предложивший помощь пенсионерку кузбассовец обокрал его

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Пожилой мужчина пригласил незнакомца в гости, чтобы распить спиртных напитков, а после его ухода обнаружил пропажу электроинструментов.

К полицейским в Междуреченске обратился 68-летний местный житель, который сообщил, что стал жертвой кражи. Мужчина пояснил, что неизвестный похитил из его жилища бензопилу и перфоратор. Общая сумма ущерба составила 9 тысяч рублей. Заявитель также рассказал, что познакомился с похитителем на улице. Тогда же незнакомец подошел к нему и предложил помочь с хозяйством, однако престарелый мужчина отказался, предложив прохожему выпить горячительных напитков в своем жилище.

- Наутро он не обнаружил гостя и электроинструментов, о чем незамедлительно сообщил в полицию, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД Кузбасса.

Подозреваемый был установлен. 49-летний местный житель задержали. Кроме того, помимо этого преступления он был причастен к еще одному правонарушению: похищению электроинструментов из чужого гаража. Технику он продал, а деньги потратил.


В его отношении было возбуждено уголовное дело по статье о краже. Теперь ему грозит тюремное заключение сроком до пяти лет.

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