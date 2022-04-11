Предложение завладеть новокузнецким зданием со стриптиз-клубом появилось в Сети

По данным инициатора продажи, речь идет о помещении по адресу Орджоникидзе, 29 в Центральном районе Новокузнецка, площадь которого достигает 851.2 м². За здание продавец требует 31 938 300 миллионов рублей, следует из текста объявления на популярной интернет-платформе.

– Организатор торгов-конкурсный управляющий „…“ действующий на основании решения Арбитражного суда Кемеровской области от 21.12.2018 г. по делу № А27-24683/2018 – извещает о проведении ПОВТОРНЫХ торгов в форме аукциона с открытой формой подачи предложения о цене по продаже имущества Открытого акционерного общества „Новокузнецкий Общепит“ „…“, признанного несостоятельным (банкротом) – указал продавец.

Стоит отметить, что кадастровый номер помещения пробивается по публичной кадастровой карте как здание ресторана "Праздничный", но фактически такой точки общественного питания в строении сейчас нет.

В Сети можно отыскать информацию, что по обозначенному адресу расположены ночной клуб, а также бар, где местные жители ночью могли посмотреть женский стриптиз. Также по соседству площадь строения занимает театр танца.